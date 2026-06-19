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Engleska je u utakmici prvog kola Svetskog prvenstva pobedila Hrvatsku rezultatom 4:2, nakon što je prvo poluvreme završeno rezultatom 2:2.

Engleska je došla do prednosti golom Harija Kejna sa bele tačke u 12. minutu, a Hrvatska je izjednačila u 36. sjajnim golom Martina Baturine.

Baturina je snažno šutirao iz prve nakon povratnog dodavanja, a Džordan Pikford nije uspeo da spreči pogodak iako je imao loptu na ruci.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Komentator Džim Praudfut je izneo teoriju da je klimatizacija na stadionu "AT&T" stadionu u Dalasu možda uticala na ovakav ishod u 36. minutu.

"Jako me je iznenadilo da je lopta kod prvog gola prošla pored njega, pogotovo nakon što sam ponovo video snimak. Iako je udarac bio jak, vidi se da je bio na lopti, ali mu je prošla između glave i ruke. Ne znam da li klima uređaj igra ulogu u tome. Naravno, nije to samo njegova greška, celi niz kikseva njegovih saigrača je prethodio pogotku", poručio je Praudfut.

Hrvatski mediji su u neverici prihvatili ovakvu teoriju, pa se uz opis "bizarno" prenose reči pomenutog komentatora.

Teški uslovi na Mundijalu

Od početka Svetskog prvenstva na svakoj utakmici sudije prave pauze sredinom prvog i drugog poluvremena kako bi se smanjio rizik od eventualnih posledica visokih temperatura.

Kada je reč o Dalasu uslovi za igru su prilično teški. Temperature su visoke, a čine se još višim zbog oluja i vlažnosti vazduha.

Na ovogodišnjem Mundijalu samo tri stadiona na kojima se igra su potpuno klimatizovana - u Atlanti, Hjustonu i Dalasu.

"AT&T" stadion na kojem su igrali Hrvatska i Engleska je jedan od najvećih i najmodernijih na svetu. Njegova izgradnja je koštala više od milijardu dolara.

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