Slušaj vest

"Pokazali smo svetu ko je Kanada. Mnogi igrači su praktično nepoznati javnosti. Pokazali smo borbenost koju imamo u sebi i pokazali smo da možemo da igramo na svetskoj sceni. Mi tek počinjemo", rekao je Larin, preneo je sajt takmičenja.

Fudbaleri Kanade pobedili su večeras u Vankuveru selekciju Katara sa 6:0, u utakmici drugog kola Grupe B Svetskog prvenstva.

Kanada je ovom pobedom preuzela prvo mesto u Grupi B sa četiri boda i gol-razlikom 7:1, Švajcarska je druga sa istim učinkom, ali slabijom gol-razlikom 5:2, dok trećeplasirana Bosna i Hercegovina i Katar imaju po jedan bod.

Larin, napadač Sautemptona, postigao je vodeći gol protiv Katara u 16. minutu, a azijska selekcija je od 53. minuta igrala sa dva igrača manje.

Kanada - Katar 6:0 Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Meč je obeležila teška povreda kanadskog fudbalera Ismaela Konea, koji je slomio nogu nakon prekršaja Asima Madiba, koji je isključen.

"Koneova povreda nas je pogodila i emotivno uzdrmala, ali smo se vratili na teren i obavili posao do kraja. Švajcarska nas čeka iza ugla i posao još uvek nije završen. Mislim da možemo mnogo bolje i hoćemo. Kone će nam biti u mislima i uradićemo to zbog njega", zaključio je Larin.

U poslednjem kolu, 24. juna, Kanada u Vankuveru igra protiv Švajcarske, a Katar u Sijetlu igra protiv BIH. Oba meča se igraju od 21.00.

Ne propustiteFIFA WC 2026HRVATI U ŠOKU ZBOG TEORIJE POZNATOG KOMENTATORA NAKON UTAKMICE PROTIV ENGLESKE! Ne mogu da poveruju šta je rekao o golu njihovog fudbalera
FIFA WC 2026"ZNATE MOJ KARAKTER! PONEKAD I SAM PROVOCIRAM..." Granit Džaka otvorio dušu kao nikada do sada: Napravio HAOS na Mundijalu, pa digao glas: Istina je, boli me...
Granit Džaka
FIFA WC 2026"MESIJEV OTAC JE UMRO! MORAĆE DA ODE SA MUNDIJALA" Skandal svetskih razmera u programu uživo: Voditeljka objavila SRAMOTNU lažnu vest, pa dala otkaz!
Lionel Mesi Leo Mesi
FIFA WC 2026"ČUO SAM KAKO KOST PUCA..." Jezivo otkriće selektora Kanade nakon horor povrede fudbalera: Ogroman gubitak...
Ismael Kone i Džesi Marš

Bonus video:

00:20
Mundijal - Navijači Norveške Izvor: Instagram