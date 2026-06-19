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"Pokazali smo svetu ko je Kanada. Mnogi igrači su praktično nepoznati javnosti. Pokazali smo borbenost koju imamo u sebi i pokazali smo da možemo da igramo na svetskoj sceni. Mi tek počinjemo", rekao je Larin, preneo je sajt takmičenja.

Fudbaleri Kanade pobedili su večeras u Vankuveru selekciju Katara sa 6:0, u utakmici drugog kola Grupe B Svetskog prvenstva.

Kanada je ovom pobedom preuzela prvo mesto u Grupi B sa četiri boda i gol-razlikom 7:1, Švajcarska je druga sa istim učinkom, ali slabijom gol-razlikom 5:2, dok trećeplasirana Bosna i Hercegovina i Katar imaju po jedan bod.

Larin, napadač Sautemptona, postigao je vodeći gol protiv Katara u 16. minutu, a azijska selekcija je od 53. minuta igrala sa dva igrača manje.

1/7 Vidi galeriju Kanada - Katar 6:0 Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Meč je obeležila teška povreda kanadskog fudbalera Ismaela Konea, koji je slomio nogu nakon prekršaja Asima Madiba, koji je isključen.

"Koneova povreda nas je pogodila i emotivno uzdrmala, ali smo se vratili na teren i obavili posao do kraja. Švajcarska nas čeka iza ugla i posao još uvek nije završen. Mislim da možemo mnogo bolje i hoćemo. Kone će nam biti u mislima i uradićemo to zbog njega", zaključio je Larin.

U poslednjem kolu, 24. juna, Kanada u Vankuveru igra protiv Švajcarske, a Katar u Sijetlu igra protiv BIH. Oba meča se igraju od 21.00.

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