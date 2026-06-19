"POKAZALI SMO SVETU KO JE KANADA!" Postigao prvi od čak šest golova na utakmici Svetskog prvenstva, pa poručio: Mi tek počinjemo
"Pokazali smo svetu ko je Kanada. Mnogi igrači su praktično nepoznati javnosti. Pokazali smo borbenost koju imamo u sebi i pokazali smo da možemo da igramo na svetskoj sceni. Mi tek počinjemo", rekao je Larin, preneo je sajt takmičenja.
Fudbaleri Kanade pobedili su večeras u Vankuveru selekciju Katara sa 6:0, u utakmici drugog kola Grupe B Svetskog prvenstva.
Kanada je ovom pobedom preuzela prvo mesto u Grupi B sa četiri boda i gol-razlikom 7:1, Švajcarska je druga sa istim učinkom, ali slabijom gol-razlikom 5:2, dok trećeplasirana Bosna i Hercegovina i Katar imaju po jedan bod.
Larin, napadač Sautemptona, postigao je vodeći gol protiv Katara u 16. minutu, a azijska selekcija je od 53. minuta igrala sa dva igrača manje.
Meč je obeležila teška povreda kanadskog fudbalera Ismaela Konea, koji je slomio nogu nakon prekršaja Asima Madiba, koji je isključen.
"Koneova povreda nas je pogodila i emotivno uzdrmala, ali smo se vratili na teren i obavili posao do kraja. Švajcarska nas čeka iza ugla i posao još uvek nije završen. Mislim da možemo mnogo bolje i hoćemo. Kone će nam biti u mislima i uradićemo to zbog njega", zaključio je Larin.
U poslednjem kolu, 24. juna, Kanada u Vankuveru igra protiv Švajcarske, a Katar u Sijetlu igra protiv BIH. Oba meča se igraju od 21.00.
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