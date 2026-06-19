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Murat Jakin je rekao da su njegovi igrači bili strpljivi, sačekali da se otvori prostor i na kraju ubedljivo savladali Bosnu i Hercegovinu na Svetskom prvenstvu.

"Bilo je važno da danas na terenu imamo svu potrebnu energiju kako bismo pronašli rešenja. Morali smo da budemo strpljivi i odlučili smo da sačekamo pauzu za osveženje kako bismo napravili taktičke promene, tako da protivnik nema priliku da reaguje. Uveli smo brze igrače, a pošto se protivnik dosta potrošio, otvorili su se prostori i uspeli smo da ubedljivo prelomimo utakmicu u svoju korist", rekao je Jakin, preneo je sajt takmičenja.

Fudbaleri Švajcarske pobedili su u četvrtak uveče u Los Anđelesu selekciju Bosne i Hercegovine sa 4:1, u utakmici drugog kola Grupe B Svetskog prvenstva.

Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Strelci za Švajcarsku bili su Johan Manzambi u 74. i 90, Ruben Vargas u 84. i Granit Džaka iz penala u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena.

Gol za Bosnu i Hercegovinu postigao je Ermin Mahmić u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.

BIH je od 80. minuta igrala sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton pokazan Tariku Muharemoviću.

Za igrača utakmice proglašen je švajcarski fudbaler Manzambi, koji je istakao da mu je ovo najbolji trenutak u karijeri.

"Znali smo zbog čega nismo počeli dobro i morali smo da budemo strpljivi. Ali mi smo dobra ekipa i mislim da smo to pokazali danas", zaključio je Manzambi.

Švajcarska posle dva odigrana meča ima četiri boda, dok BIH ima jedan bod. U toku je drugi meč ove grupe između Kanade i Katara.

U poslednjem kolu Švajcarska 24. juna igra protiv Kanade u Vankuveru, a BIH istog dana u Sijetlu igra protiv Katara.

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