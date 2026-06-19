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Na startu Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku, Jovo Lukić je golom protiv Kanade (1:1) izrastao u heroja Bosne i Hercegovine. Ipak, to mu nije garantovalo mesto u startnoj postavi za drugi meč protiv Švajcarske, koji je počeo sa klupe za rezervne igrače.

Prednost u napadu dobio je legendarni Edin Džeko. Međutim, iskusni napadač u svojoj 40. godini očigledno više nema nekadašnju svežinu i formu, pa se tokom meča teško kretao i nije uspevao da uđe u ozbiljnije prilike.

1/6 Vidi galeriju Edin Džeko na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Triler u Los Anđelesu i rani crveni karton

Nakon što je Džeko napustio igru, na teren je najpre istrčao Barjaktarević. Sa druge strane, Lukić je svoju šansu dočekao tek u 86. minutu, kada je zamenio neprimetnog Ermedina Demirovića. U tom momentu, sudbina "zmajeva" na ovom meču već je bila zapečaćena, pošto je Švajcarska vodila sa 2:0, a selekcija BiH igrala sa fudbalerom manje.

Uprkos ovakvom raspletu i odluci selektora, napadač nije želeo da podiže tenziju i javno zameri bilo šta Sergeju Barbarezu.

"Iskreno, utakmicu je najteže posmatrati sa klupe. To mi donosi najveći stres. Daleko je teže sedeti pored terena nego igrati, jer u igri uvek možeš direktno da pomogneš, dok sa klupe samo iščekuješ šta će se desiti. Ali, šta da se radi... Da znam unapred šta nas čeka, ne bih bio fudbaler nego vidovnjak", izjavio je Lukić nakon meča u Los Anđelesu, a prenosi portal SportSport.ba.

1/4 Vidi galeriju Jovo Lukić Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia, Hasan Bratic / Sipa Press / Profimedia

Fokus na Katar i borba za prolaz

Lukić je naglasio da je ekipa pružila svoj maksimum u ovom trenutku, ali da ih sreća nije pogledala.

"To što smo ostali sa desetoricom na terenu desetak minuta pre kraja samo nam je dodatno otežalo ionako tešku situaciju", rekao je on, pa dodao:

"Ne gubimo glavu, idemo dalje. Nadam se da ćemo u narednom meču ispraviti greške i izboriti plasman u narednu fazu. Naš plan ostaje isti - da se maksimalno spremimo i fokusiramo na predstojeći duel protiv Katara."

Poruka za verne navijače pred Sijetl

Nakon sjajne atmosfere koju su navijači Bosne i Hercegovine napravili u Torontu i Los Anđelesu, Lukić veruje da će "zmajevi" imati veliku podršku i u Sijetlu.

"Želim da iskoristim ovu priliku i pozovem našu publiku da dođe u što većem broju. Njihov vetar u leđa nam zaista mnogo znači. Iskreno se nadam i verujem da ćemo ih u Sijetlu obradovati pobedom", zaključio je Lukić.

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