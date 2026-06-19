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Poraz Hrvatske od Engleske (4:2) u prvom kolu Svetskog prvenstva nije bio jedina tema o kojoj se pričalo posle utakmice u Hrvatskoj. Veliku pažnju u regionu privukao je i prenos na RTS-u, odnosno način na koji je meč komentarisao Miloš Krivokapić.

Dok su se analizirali golovi, taktika i greške „vatrenih“, na društvenim mrežama i portalima u Hrvatskoj počele su da se nižu pohvale na račun srpskog komentatora. Mnogi su istakli da je Krivokapić profesionalno i objektivno prenosio duel, bez navijačkih tonova i nepotrebnih komentara.

Hrvatski mediji preneli su reakcije gledalaca koji nisu krili oduševljenje načinom na koji je RTS izveštavao sa utakmice. Posebno je apostrofirano poštovanje koje je komentator pokazao prema reprezentaciji Hrvatske, uprkos velikom regionalnom rivalstvu.

„Izuzetno profesionalno, bas dobar komentator“, glasio je jedan od komentara, dok je drugi privukao posebnu pažnju:

„Poštovanje. Ovako se komentariše objektivno utakmica“.

Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Miloš Krivokapić je tako, makar na jedan dan, uspeo da spoji navijače sa obe strane granice, a njegove reakcije tokom prenosa postale su predmet brojnih komentara na društvenim mrežama.

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