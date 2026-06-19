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Uoči veoma važnog duela grupe A između Južne Koreje i Meksika, koji je završen rezultatom 1:0 za Meksikance, na treningu azijske selekcije odigrala se prava drama koja je podigla veliku prašinu u javnosti.

Tokom zatvorenog treninga azijske reprezentacije na nebu je uočena neregistrovana letelica koja je letela bez dozvole. Hitnom reakcijom meksičke vojske, dron je presretnut i oboren, što je odmah pokrenulo lavinu spekulacija o potencijalnoj špijunaži.

Da se incident zaista dogodio, zvanično je potvrdio i selektor Južne Koreje, Hong Mjung Bo:

"Saznali smo za dron koji se juče pojavio na nebu tokom našeg treninga. Na svu sreću, uočili smo ga neposredno pre nego što smo počeli sa uigravanjem taktičkih varijanti, pa nas to nije ozbiljnije poremetilo. Ipak, s obzirom na to da nam je ovo ključni period pripreme pred utakmicu, prava je šteta što se ovako nešto uopšte desilo."

1/5 Vidi galeriju Meksiko - Južna Koreja Foto: Yonhap News / Newscom / Profimedia, ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Selektor smirivao tenzije

Iako je vojska Meksika morala da koristi specijalizovanu opremu za lociranje i neutralisanje nepoznatih letelica, strateg Južne Koreje je odlučio da ne podiže dodatne tenzije pred meč drugog kola.

Hong je još jednom napomenuo da incident nije ostavio dublji trag na ekipu, ali je ponovio da je tajming bio izuzetno loš, jer se sve odigralo u najvažnijem momentu taktičke pripreme.

Treba napomenuti da ovaj incident verovatno nema direktne veze sa fudbalskom špijunažom. Meksiko prolazi kroz turbulentan period praćen velikim nemirima i nestabilnom političkom situacijom.

Ova letelica je samo jedna u nizu oborenih poslednjih dana, u sklopu opsežne bezbednosne akcije pod nazivom "Plan Kukulan", u kojoj učestvuje čak 100.000 vojnika i pripadnika policije.

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