Slušaj vest

Ašraf Hakimi, odbrambeni igrač Pariz Sen Žermena, izjavio je da pozdravlja priliku da iznese svoju stranu priče na predstojećem suđenju za silovanje. Marokanski reprezentativac oglasio se neposredno pre nego što bi u petak trebalo da se pridruži svom nacionalnom timu u meču protiv Škotske.

Prethodno je Apelacioni sud u Versaju odbacio Hakimijevu žalbu na odluku da se njegov slučaj prosledi krivičnom sudu, čime je zvanično otvoren put za sudski proces, preneli su francuski mediji. Podsetimo, fudbaler je u nedelju igrao za Maroko na otvaranju Svetskog prvenstva protiv Brazila.

1/6 Vidi galeriju Ašraf Hakimi na meču Brazil - Maroko Foto: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

"Postao sam laka meta"

Fudbaler se povodom odluke suda oglasio emotivnom porukom na društvenoj mreži Iks (X):

"Danas se, na račun moje porodice, mog života, a pre svega istine, priča priča koja nije moja. Ponekad osećam kao da sam postao laka meta. Čekam ovo suđenje od prvog dana. I sada mu se radujem. Konačno ću moći da progovorim."

Za sada nije zvanično poznato kada će suđenje tačno početi.

Čitav slučaj datira još od 2023. godine, kada je tužilaštvo u Nanteru pokrenulo istragu nakon što je protiv fudbalera podneta prijava za silovanje.

BONUS VIDEO: