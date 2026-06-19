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Fudbalski savez Irana podneće zvaničnu žalbu Međunarodnoj fudbalskoj federaciji (FIFA) zbog ograničenja putovanja s kojima se suočava na Svetskom prvenstvu, preneli su danas britanski mediji.

Ekipi Irana je dozvoljeno da leti u Sjedinjene Američke Države, koje su organizatori Mundijala zajedno sa Kanadom i Meksikom, dan pre i mora da napusti zemlju istog dana kada se utakmica završi.

Ovo je dovelo do toga da selektor Irana Amir Galenoi posle remija sa Novim Zelandom (2:2) u Los Anđelesu, na otvaranju šampionata, izjavi da je njegova ekipa "najugnjetavanija" na turniru.

1/8 Vidi galeriju Iran - Novi Zeland, Mundijal 2026 Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Fudbalski savez Irana je u saopštenju naveo da ograničenja sa kojima se suočavaju "u suprotnosti sa principom obezbeđivanja jednakih uslova za sve timove učesnike i da mogu negativno uticati na proces priprema ekipe", prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

"Shodno tome, Savez će formalno izraziti svoje nezadovoljstvo i podneti zvaničnu žalbu FIFA putem odgovarajućih kanala", navodi se u saopštenju.

Sve vezano za Svetsko prvenstvo je pod velikom tenzijom za ovu selekciju otkako su SAD i Izrael započeli rat protiv Irana 28. februara. Iran je na kraju odlučio da učestvuje na turniru čak i nakon što je FIFA odbila njegov zahtev da se tri utakmice grupne faze premeste van teritorije SAD.

Iran, koji je promenio svoju bazu za Svetsko prvenstvo iz Arizone u SAD u Tihuanu u Meksiku, ima još dve utakmice do kraja grupne faze - protiv Belgije u Los Anđelesu 21. juna i protiv Egipta u Sijetlu 27. jula.

Savez Irana je naveo da je tražio da ekipa u gradove domaćine dolazi dva dana pre utakmice i da se vrati u svoj kamp dan posle meča kako bi imala dovoljno vremena za pripremu i oporavak. Taj zahtev je, kako se dodaje, odbijen i za meč protiv Novog Zelanda i za predstojeći protiv Belgije.

"S obzirom na to da će se utakmica igrati u 12.00 po lokalnom vremenu u Los Anđelesu, Fudbalski savez Irana je zatražio da se timu dozvoli da otputuje u Los Anđeles dva dana pre utakmice. Cilj je bio da se igračima obezbedi dovoljno vremena da se prilagode na uslove, da odrade poslednji trening i finalizuju pripreme", navodi se u saopštenju.

"Uprkos tehničkim razlozima koje je predstavio Savez, zahtev je ponovo odbijen", dodaje se.

Izvršni direktor radne grupe Bele kuće za Svetsko prvenstvo Endru Đulijani rekao je da je Iran svestan situacije sa kojom se suočava kada su u pitanju njihove utakmice.

"Timu će biti dozvoljeno da dođe dan pre utakmice, dakle dan pre utakmice. Biće zamoljeni da odu na dan kada se utakmica završi, dakle uveče na dan utakmice. To će morati da ponove i u Los Anđelesu", rekao je on.

Kurir Sport / Beta

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