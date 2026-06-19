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Horor povreda Ismaela Konea, reprezentativca Kanade, na utakmici protiv Katara, obeležila je taj meč, a možda i dosadašnji tok Mundijala uzimajući u obzir to koliko se priča o teškim scenama fudbalera.

Podsetimo, nakon starta fudbalera Katara Kone je doživeo težak prelom noge koji je saigrače, ali i fudbalere Katara, kao i sve na stadionu, ostavio u šoku.

Kone je, nakon što mu je ukazana pomoć na terenu, prebačen u bolnicu.

Fudbaler je bio u svesnom stanju, a na nosilima je imao zeleni predmet u ustima.

1/8 Vidi galeriju Jeziva povreda i prelom noge Ismaela Konea na meču Kanada - Katar Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jedna od najvažnijih i prvih stvari koji su lekari uradili je bilo upravo to da Koneu obezbede zeleni predmet.

O čemu se radi?

Gledaoci širom sveta mogli su da vide da Kone drži nešto u ustima, a mnogi od njih su bili zbunjeni.

U pitanju je "Penthrox", u medicinskim krugovima poznat i kao "zelena pištaljka". Radi se o moćnom analgetiku koji se primenjije inhalacijom i ima gotovo instant dejstvo.

Ovaj preparat se koristi isključivo u hitnim slučajevima kod teških fizičkih trauma kada je potrebno da pacijentu pruži momentalno olakšanje od nezamislivih bolova dok se čeka transport u bolnicu ili hitna hirurška intervencija.

Za delovanje je potrebno udahniti šest do 10 puta, a jedna doza obično traje između 25 i 30 minuta.

Dakle, fudbaler Kanade ga je koristio kako bi lakše izdržao put do bolnice.

Činjenica da su lekari upotrebili "Penthrox" samo potvrđuje ono što je bilo očigledno - radi se o veoma teškoj povredi.

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