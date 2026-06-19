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BiH ima jedan bod posle dva kola i u poslednjem meču moraće da pobedi Katar ukoliko želi plasman u nokaut fazu.

1/16 Vidi galeriju Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zmajevi najvažniji meč u svojoj istoriji igraju u sredu 24. juna. Takav rezultat predstavljao bi istorijski uspeh za bosanskohercegovački fudbal i zauvek bi ostao upisan u anale sporta u toj zemlji.

Međutim, osim sportskog prestiža, eventualni trijumf doneo bi Bosni i Hercegovini i značajnu finansijsku dobit. FIFA je za ovogodišnje Svetsko prvenstvo obezbedila rekordan nagradni fond od čak 871 milion dolara, što je najveći iznos u istoriji ovog takmičenja.

Svaka reprezentacija učesnica već je dobila po 2,5 miliona dolara namenjenih troškovima priprema za turnir, dok je sam plasman na Svetsko prvenstvo i učešće u grupnoj fazi nagrađen sa dodatnih 10 miliona dolara.

Ipak, pravi finansijski skok dolazi prolaskom u eliminacionu fazu. Ukoliko reprezentacija Bosne i Hercegovine uspe da savlada Katar i izbori plasman u šesnaestinu finala, zaradiće ukupno 13,5 miliona dolara.

To bi bio ogroman podstrek ne samo za reprezentaciju već i za kompletan fudbal u Bosni i Hercegovini, koji bi od takvog uspeha mogao da ima višestruku korist u narednim godinama.

Podsetimo, najveći deo kolača pripada budućem šampionu sveta. Reprezentacija koja na kraju osvoji titulu prvaka planete inkasiraće čak 50 miliona dolara, što dodatno pokazuje koliko je FIFA podigla lestvicu kada su u pitanju nagrade na najvećoj fudbalskoj smotri.