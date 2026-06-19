EDIN DŽEKO SE OGLASIO POSLE BOLNOG PORAZA: Tri reči su bile dovoljne da bace navijače u trans
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine razočarala je svoje navijače ubedljivim porazom od Švajcarske u drugom kolu na Svetskom prvenstvu.
"Zmajevi" su poraženi sa 1:4, čime su znatno suzili opcije za plasman u nokaut fazu.
Ekipa Sergeja Barbareza pala je u poslednjih 20-tak minuta meča. Utisak je da je izlazak Edina Džeka u 62. minutu doprineo padu u igri "Zmajeva", što je Švajcarska dobrano iskoristila.
Kapiten i najbolji strelac u istoriji BiH oglasio se posle utakmice u Los Anđelesu.
Džeko je na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa meča, uz samo tri reči:
"Jedna si jedina."
Upravo te reči izazvale su brojne reakcije među navijačima.
Bosna za prolaz u nokaut fazu mora da pobedi Katar, po mogućnosti sa što većom razlikom, i onda sačeka raspored ostalih trećeplasiranih ekipa.