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Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine razočarala je svoje navijače ubedljivim porazom od Švajcarske u drugom kolu na Svetskom prvenstvu.

1/6 Vidi galeriju Edin Džeko na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Zmajevi" su poraženi sa 1:4, čime su znatno suzili opcije za plasman u nokaut fazu.

Ekipa Sergeja Barbareza pala je u poslednjih 20-tak minuta meča. Utisak je da je izlazak Edina Džeka u 62. minutu doprineo padu u igri "Zmajeva", što je Švajcarska dobrano iskoristila.

Kapiten i najbolji strelac u istoriji BiH oglasio se posle utakmice u Los Anđelesu.

Džeko je na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa meča, uz samo tri reči:

"Jedna si jedina."

Upravo te reči izazvale su brojne reakcije među navijačima.

Bosna za prolaz u nokaut fazu mora da pobedi Katar, po mogućnosti sa što većom razlikom, i onda sačeka raspored ostalih trećeplasiranih ekipa.