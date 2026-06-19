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Javnost u Hrvatskoj teško je prihvatila poraz od Engleza,a najviše na udariu je legendarni kapiten Luka Modrić.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Hrvatska u naredna dva meča protiv Paname i Gane mora da osvoji minimum četiri boda ukoliko želi plasman u nokaut fazu.

U emisiji "Amerikana"predstojeći duel Hrvata analizirali su tamošnji stručni komentatori Darko Jozinović i Vedran Ješe, koji smatraju da selekcija Hrvatske mora da se vrati proverenom sistemu igre.

"Moramo da se vratimo na fabrička podešavanja. Probali smo sa trojicom pozadi, nije funkcionisalo. Dobro igramo sa četvoricom u poslednjoj liniji, u formaciji 4-2-3-1, i verovatno će tako biti protiv Paname", rekao je Jozinović.

On veruje da je Hrvatska favorit u narednom meču.

"U toj utakmici bićemo favoriti. Potrebna nam je pobeda i ne treba previše da se vraćamo na meč sa Engleskom, jer novi izazov dolazi veoma brzo. Naši reprezentativci su više puta pokazali da mogu da se vrate posle neuspeha. Ovo je fudbal, treba da se zbiju redovi i da protiv Paname izađu na teren sa ciljem da pobede", dodao je Jozinović.

Njegov kolega Vedran Ješe očekuje promene u startnoj postavi.

"Verujem da će sigurno biti promenjena dva ili tri igrača. Ako budemo igrali sa četvoricom u liniji, jedan štoper ispada iz tima, a otvara se mesto za krilo, tako da selektor mora nekoga da ubaci. Mislim da mu je jedina dilema ko će biti prva opcija u napadu", rekao je Ješe.

Posebno se osvrnuo na kapitena Hrvatske Luku Modrića.

"Ko god kaže da nam Luka Modrić ne treba, verujem da nije normalan. Znamo ko je on, šta je dao hrvatskom fudbalu i koliko vredi. I dalje verujem da će odigrati vrhunski turnir. Osetilo se da je potonuo posle skrivljenog penala i kasnije nije bio dominantan, nije tražio loptu kao što to obično radi. Ovo je bila samo jedna loša utakmica, kako njegova, tako i cele reprezentacije", zaključio je Ješe.