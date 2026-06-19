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Portugal je senzacionalno odigro samo nerešeno protiv potpunog autsajdera a Ronaldo bio najgori na terenu.

1/9 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na Mundijalu 2026 Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ronaldov nastup u Hjustonu u sredu, gde je postavio rekord kao najstariji igrač na terenu koji je započeo utakmicu na Svetskom prvenstvu, ocenjen je kao frustrirajući jer nije uspeo da uputi nijedan šut u okvir gola.

Podigla se velika prašina nakon tog meča,a bivši reprezentativac Gane Kevin-Prins Boateng je pozvao Kristijana Ronalda da se povuče iz startne postave portugalske reprezentacije u korist mlađih igrača.

Boateng smatra da je Ronaldo prošao svoj vrhunac i da bi trebalo da bude uveden u poslednjih 15 do 20 minuta utakmice umesto da bude starter.

"Mogu li biti iskren? Da je Ronaldo bio pravi timski igrač, povukao bi se i pustio mlađe igrače da se razvijaju, jer je Portugal bolji tim bez njega. Postoji veliki pritisak kada je u sredini jer svi žele da mu dodaju loptu. Razumem to. Igrao sam sa sjajnim igračima poput njega. Uvek želite da se fokusirate na njega i pustite ga da postiže golove. Znam da juri rekorde. Oborio ih je sve“, rekao je Boateng i dodao:

"Bili smo njegovi veliki navijači. Ali ako Portugal želi da ima šansu da dogura daleko, verujem da bi Ronaldo trebalo da se povuče, pusti druge da igraju i uđe u poslednjih 15-20 minuta. Jer, na kraju krajeva, stižemo u godine kada više ne možemo da igramo na tom nivou. A te godine su za njega stigle, da budem iskren ", zaključio je Boateng.