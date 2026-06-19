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Španija je senzacionalno odigrala bez golova protiv protiv Zelenortskih Ostrva i sada više nema pravo na grešku.

1/7 Vidi galeriju Španija - Kape Verde Mundijal 2026 Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mark Kukurelja levi bek Španije izuzetno je oprezan pred ovaj meč.

“Možda nas je ovaj šok razbudio i stavio u stanje pune pripravnosti. Shvatili smo da nije lako biti ovde, da moramo biti 100 odsto fokusirani u svakoj utakmici, jer svaka ekipa može da vas pobedi. Mislim da je dobro što nam se to dogodilo već u prvoj utakmici.Jer da se to desilo u nekoj kasnijoj fazi takmičenja, mogli biste odmah da idete kući.”

Nije Španija jedina stradala od autsajdera. Istu sudbinu doživeli su Portugalci, Belgijanci, Švajcarci…

“Postaje jasno, ne samo nama, da nijedna utakmica nije laka. Sve ekipe koje su došle ovde su se kvalifikovale zato što imaju kvalitet i talenat.”

Saudijska Arabija?

"Veoma su dobra ekipa u defanzivi i pokušaće da iskoristi svoje prilike iz kontranapada.”

Optimista je Kukurelja.

“Znamo šta nam je nedostajalo, radimo na tome tokom ove nedelje. Nadamo se da ćemo odigrati odličnu utakmicu i osvojiti ta tri boda.”