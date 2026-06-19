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Aktuelno Svetsko prvenstvo u fudbalu daleko je više od samog takmičenja na travnatom terenu.

To su Amerikanci najbolje patentirali kroz svoje sportove, gde su spojili sport, zabavu i biznis.

1/16 Vidi galeriju Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kada je o zabavi reč, svaka reprezentacija ima svoju pesmu koja se emituje uoči njihovih utakmica i posle golova. I upravo su njih rangirali Amerikanci. Tu Bosna i Hercegovina ne stoji loši, naprotiv, na petom je mestu, dok je Hrvatska razočarala i nalazi se pri dnu.

Top tri mesta zauzimaju Austrijanci, Škoti i Meksikanci.

1. mesto

Austrija: Maria (I Like it Loud) - Scooter

Amerikance je odušeo potez Austrijanaca sa odabirom pesme, pa se našla ubedljivo na prvom mestu.

2. mesto

Škotska: I'm Gonna Be (500 Miles) - The Proclaimers

Škoti su se pojavili na Mundijalu posle 28 godina, a čuveni hit koji su uzeli takođe je oduševio Amerikance.

3. mesto

Meksiko: La Hija del Mariachi - La Negra

Marijači muzika je simbol Meksika i njihove kulture, te je to bila inspiracija za odabir ove pesme.

Za one koji ne znaju, Marijači je tradicionalni žanr meksičke narodne muzike i često su bendovi obučeni u odela i tradicionalne sombrere dok ih izvode.

5. mesto

Bosna i Hecegovina: Take me to America - Dubioza kolektiv

"Upozorenje, ako poslušate ovu pesmu ostaće vam u glavi do kraja dana. Sa zaraznim refrenom pesma je postala veliki trend nakon što je Bosna izborila nastup na Svetskom prvenstvu. Ipak, čuli smo je samo dva puta na ovogodišnjem turniru", pišu Amerikanci.

Kada je reč o Hrvatskoj i njihovoj pesmi Moja domovina od Hrvatskog Band Aida, ona se nalazi na 41. mestu.

Najlošije rangirana je Nemačka sa pesmom Petera Schillinga pod nazivom Major Tom.