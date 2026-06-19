Slušaj vest

Meksiko je obradovao navijače na stadionu u Gvadalari, ali golu i pobedi nisu se radovali samo oni na stadionu, već i oni u barovima širom Meksika, pa tako i devojka koja se predstavlja kao Thehtown girl na društvenoj mreži X.

Meksiko - Južna Koreja Foto: Yonhap News / Newscom / Profimedia, ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

 Ona je sebe snimala tokom čitave utakmice, pa je tako uhvatila i trenutak kada je počela da se raduje zbog gola Roma.

Navijačica je samo uzviknula "Meksikooo“, a kada pogledate snimak, biće vam jasno zašto je isti nakupio nekoliko stotina hiljada pregleda u kratkom roku.

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir