Fudbalska reprezentacija Meksika savladala je Južnu Koreju rezultatom 1:0, čime je postala prva selekcija koja je obezbedila plasman u narednu fazu takmičenja.
MUNDIJAL 2026
ATRAKTIVNA MEKSIKANKA NOVA ZVEZDA MUNDIJALA! Navijačica se skinula se i proslavila gol svoje reprezentacije: Video odmah postao viralan!
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Meksiko je obradovao navijače na stadionu u Gvadalari, ali golu i pobedi nisu se radovali samo oni na stadionu, već i oni u barovima širom Meksika, pa tako i devojka koja se predstavlja kao Thehtown girl na društvenoj mreži X.
Meksiko - Južna Koreja Foto: Yonhap News / Newscom / Profimedia, ULISES RUIZ / AFP / Profimedia
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Ona je sebe snimala tokom čitave utakmice, pa je tako uhvatila i trenutak kada je počela da se raduje zbog gola Roma.
Navijačica je samo uzviknula "Meksikooo“, a kada pogledate snimak, biće vam jasno zašto je isti nakupio nekoliko stotina hiljada pregleda u kratkom roku.
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