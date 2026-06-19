Snimci sa stadiona brzo su postali hit na društvenim mrežama, ali je pravi pozitivan haos nastao kada su se pojavili snimci van stadiona
FIFA WC 2026
NORVEŽANI NAJVEĆI HIT NA MUNDIJALU: Veslaju ka pobedi kao vikinzi!
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Navijači Norveške pravi su spektakl na Mundijalu zbog koreografije koju priređuju na svakom koraku, ne samo na stadionu.
Norveška je na sjajan način započela učešće, a Erling Haland je sa dva gola protiv Iraka najavio i juriš na Zlatnu kopačku.
Irak - Norveška, Mundijal 2026 Foto: Buda Mendes / Getty images / Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, CJ GUNTHER / UPI / Profimedia
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No, jednako popularni su i navijači ove skandinavske zemlje. U duhu svojih predaka, čuvenih Vikinga, sinhronizovano izvode pokrete veslanja, pretvorivši taj deo u svojevrsni drakar (vikingški brod) koji plovi ka novoj pobedi.
Snimci sa stadiona brzo su postali hit na društvenim mrežama, ali je pravi pozitivan haos nastao kada su se pojavili snimci van stadiona, gde se vidi kako Norvežani koriste gotovo svako mesto za "veslanje".
Čak su se i norveški parlamentarci pridružili ovom trendu.
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