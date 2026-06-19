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Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak je odigrala svoju drugu utakmicu na Svetskom prvenstvu, ali se u duelu sa Švajcarskom nije dobro provela.

1/16 Vidi galeriju Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Švajcarska je u poslednjih 20 minuta postigla čak četiri pogotka i na kraju slavila ubedljivo sa 4:1.

Ipak, izabranici Sergeja Barbareza i dalje imaju realne šanse za plasman u nokaut fazu, a za to će im biti potrebna pobeda protiv Katara.

Utakmica je odigrana na "SoFi" stadionu u Los Anđelesu, inače ubedljivo najskupljen stadionu na svetu.

Na početku izgradnje, cena stadiona je procenjena na 2.66 milijardi dolara, ali je prema internim dokumentima, u stadion uloženo čak 5 milijardi dolara.

Upravo na ovom stadionu Bosna je imala veliku podršku navijača, koji su atmosferu dizali i kroz pesme Halida Bešlića. Pored "Romanije", stadionom su odjekivali stihovi i poznate pesme "Ljiljani".