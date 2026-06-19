Najbolji fudbaler Sjedinjenih Američkih Država Kristijan Pulišic neće nastupiti u utakmici protiv Australije na Svetskom prvenstvu zbog povrede lista.
MUNDIJAL 2026
VELIKI HENDIKEP ZA AMERIKANCE PRED MEČ U SIJETLU: Pulišić zbog povrede propušta duel protiv Australije
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Selektor SAD Maurisio Poketino potvrdio je vest oko sat i po pre početka susreta u Sijetlu.
SAD - Paragvaj Foto: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia
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Izostanak Pulišića predstavlja veliki udarac za američku reprezentaciju, koja je u prvom kolu ostvarila ubedljivu pobedu nad Paragvajom 4:1.
Dvadesetsedmogodišnji ofanzivac napustio je teren na poluvremenu prethodnog meča, a Poketino je objasnio da je tokom treninga dobio udarac u zadnji deo levog lista, zbog čega je tokom utakmice osećao zategnutost.
Pulišić je uoči duela sa Australijom trenirao odvojeno od ostatka ekipe.
Fudbaler SAD je do sada odigrao 87 utakmica za nacionalni tim i postigao 33 gola.
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