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Selektor SAD Maurisio Poketino potvrdio je vest oko sat i po pre početka susreta u Sijetlu.

1/9 Vidi galeriju SAD - Paragvaj Foto: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Izostanak Pulišića predstavlja veliki udarac za američku reprezentaciju, koja je u prvom kolu ostvarila ubedljivu pobedu nad Paragvajom 4:1.

Dvadesetsedmogodišnji ofanzivac napustio je teren na poluvremenu prethodnog meča, a Poketino je objasnio da je tokom treninga dobio udarac u zadnji deo levog lista, zbog čega je tokom utakmice osećao zategnutost.

Pulišić je uoči duela sa Australijom trenirao odvojeno od ostatka ekipe.

Fudbaler SAD je do sada odigrao 87 utakmica za nacionalni tim i postigao 33 gola.