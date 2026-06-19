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U pitanju je italijanska sportska novinarka i voditeljka Eleonora Inkardona, zaštitno lice DAZN-a, koja iz dana u dan privlači ogromnu pažnju svojim upečatljivim modnim izdanjima tokom izveštavanja sa Mundijala.

1/5 Vidi galeriju Eleonora Inkardona Foto: PrintscreenInstagram

Gde god da se pojavi, kamere je momentalno pronalaze. Duboki dekoltei, elegantne kombinacije i glamurozan stil postali su njen zaštitni znak, pa nije ni čudo što su fotografije sa stadiona preplavile društvene mreže. Poslednjih dana posebno su odjeknule njene objave iz Nju Džerzija i Njujorka, gde je izveštavala sa utakmica grupne faze Svetskog prvenstva.

Italijanka je i sama priznala da joj je rad na Mundijalu ostvarenje sna. Na društvenim mrežama podelila je emocije zbog prvog Svetskog prvenstva koje prati kao reporterka, a njeni pratioci zatrpali su je komplimentima.

Eleonora je već godinama jedno od najprepoznatljivijih TV lica u Italiji. Nekadašnja učesnica izbora za Mis Italije, diplomirana pravnica, karijeru je izgradila u sportskom novinarstvu, a danas je jedna od glavnih zvezda DAZN-a i redovan izveštač sa najvećih fudbalskih događaja.

1/5 Vidi galeriju Eleonora Inkardona Foto: PrintscreenInstagram

Njena popularnost odavno prevazilazi granice Italije. Na Instagramu je prati više od 1,5 miliona ljudi, a strani mediji je često nazivaju jednom od najatraktivnijih sportskih novinarki današnjice. Tokom prethodnih velikih turnira, od Serije A do Svetskog klupskog prvenstva, njena izdanja redovno su izazivala burne reakcije javnosti.