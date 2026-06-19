Slušaj vest

Mladi fudbaler doputovao je na Mundijal sa povredom zadnje lože leve noge, zbog čega je u prvom meču protiv Zelonortskih ostrva (0:0) ušao sa klupe tek u 71. minutu.

1/7 Vidi galeriju Španija - Kape Verde Mundijal 2026 Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Dobro sam, osećam se dobro, ali još je prerano. Nema potrebe za rizikom. Prolazim kroz proces prilagođavanja i nije trenutak da odigram celu utakmicu. Ipak, mogu da igram onoliko minuta koliko trener bude želeo", rekao je Jamal.

Španija posle duela sa Saudijskom Arabijom igra protiv Urugvaja u verovatno ključnom meču Grupe H, pa stručni štab ne želi da rizikuje sa oporavkom jednog od svojih najvažnijih igrača.

Jamal je otkrio da je njegov saigrač Niko Vilijams, koji je takođe stigao na prvenstvo sa povredom, trenutno u boljem fizičkom stanju.

"Fizički je čak i spremniji od mene. Ne žurimo nigde. Imamo sjajnu ekipu sa vrhunskim igračima i moramo da idemo korak po korak", rekao je Jamal.

Fudbaler Španije stigao je na Svetsko prvenstvo kao jedan od najpopularnijih igrača turnira. Sa reprezentacijom je osvojio Evropsko prvenstvo 2024, dok je prošle sezone predvodio Barselonu do titule prvaka Španije.

"Navikao sam na pažnju. Znam šta predstavljam u Španiji i van nje. Trudim se da uvek pružim maksimum jer to navijači žele da vide", poručio je Jamal.