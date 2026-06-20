KONE OPERISAN POSLE TEŠKE POVREDE: Ovo su prve informacije o stanju fudbalera Kanade posle dvostrukog preloma
Fudbaler reprezentacije Kanade Ismael Kone uspešno je operisan nakon što je na utakmici Svetskog prvenstva protiv Katara slomio tibiju i fibulu leve noge.
Dvadesetčetvorogodišnji fudbaler, koji iza sebe ima prvu sezonu u dresu Sasuola, teško se povredio u 51. minutu meča u kojem je Kanada savladala Katar 6:0.
Do povrede je došlo nakon starta s leđa igrača Katara Asima Madiboa, koji je zbog tog prekršaja dobio crveni karton.
Fudbalski savez Kanade saopštio je da je Kone operisan u četvrtak uveče, nekoliko sati nakon utakmice.
Madibo se posle susreta lično izvinio kanadskom reprezentativcu.
"Ne možete ni da zamislite koliko sam zahvalan svima koji su mi poslali poruke podrške i koji se mole za mene", napisao je Kone na društvenim mrežama.
On je poručio saigračima da će ih od sada podržavati uz aut-liniju u ulozi "pomoćnog trenera".
"Želim da znate da vas volim od srca i da mi naše bratstvo znači sve. Ono što ste uradili juče zauvek će ostati sa mnom. Vratiću se vrlo brzo i nastavićemo da stvaramo nove uspomene zajedno", naveo je Kone.