Slušaj vest

Fudbaler reprezentacije Kanade Ismael Kone uspešno je operisan nakon što je na utakmici Svetskog prvenstva protiv Katara slomio tibiju i fibulu leve noge.

Dvadesetčetvorogodišnji fudbaler, koji iza sebe ima prvu sezonu u dresu Sasuola, teško se povredio u 51. minutu meča u kojem je Kanada savladala Katar 6:0.

1/8 Vidi galeriju Jeziva povreda i prelom noge Ismaela Konea na meču Kanada - Katar Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Do povrede je došlo nakon starta s leđa igrača Katara Asima Madiboa, koji je zbog tog prekršaja dobio crveni karton.

Fudbalski savez Kanade saopštio je da je Kone operisan u četvrtak uveče, nekoliko sati nakon utakmice.

Madibo se posle susreta lično izvinio kanadskom reprezentativcu.

"Ne možete ni da zamislite koliko sam zahvalan svima koji su mi poslali poruke podrške i koji se mole za mene", napisao je Kone na društvenim mrežama.

On je poručio saigračima da će ih od sada podržavati uz aut-liniju u ulozi "pomoćnog trenera".

"Želim da znate da vas volim od srca i da mi naše bratstvo znači sve. Ono što ste uradili juče zauvek će ostati sa mnom. Vratiću se vrlo brzo i nastavićemo da stvaramo nove uspomene zajedno", naveo je Kone.