Saibari je u 69. sekundi pogodio mrežu Škotske u utakmici drugog kola Grupe C
FIFA WC 2026
NAJBRŽI GOL NA MUNDIJALU, I TEŠKO DA ĆE BITI OBOREN REKORD: Saibari pogodio "iz svlačionice"
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Fudbalski reprezentativac Maroka Ismael Saibari postao je vlasnik najbržeg gola na 23. Svetskom prvenstvu.
Škotska - Maroko, Mundijal 2026 Foto: DeFodi Images / DeFodi Images / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia
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Saibari je u 69. sekundi pogodio mrežu Škotske u utakmici drugog kola Grupe C.
Prethodio je sjajan pas Braima Dijaza, a Saibari je ušao u kazneni prostor sa desne straane i snažnim udarcem matirao golmana Gana.
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