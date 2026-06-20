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Fudbalski reprezentativac Maroka Ismael Saibari postao je vlasnik najbržeg gola na 23. Svetskom prvenstvu.

Škotska - Maroko, Mundijal 2026 Foto: DeFodi Images / DeFodi Images / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Saibari je u 69. sekundi pogodio mrežu Škotske u utakmici drugog kola Grupe C.

Prethodio je sjajan pas Braima Dijaza, a Saibari je ušao u kazneni prostor sa desne straane i snažnim udarcem matirao golmana Gana.

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir