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Selektor fudbalske reprezentacije SAD Maurisio Poketino rekao je da je bilo teško izostaviti jednog od najboljih igrača Kristijana Pulišića iz utakmice protiv Australije, ali da su ekipi potrebni svi igrači ako želi da osvoji titulu na Svetskom prvenstvu.

"Uvek je teško jer želite da su svi igrači spremni. On je važan igrač za nas, ali ovo je ekipa. Bilo je nemoguće da Pulišić sada igra. Nadamo se da će biti spreman za sledeću utakmicu, ali ako želimo da osvojimo takmičenje, potreban nam je ceo tim na raspolaganju", rekao je Poketino za televiziju Foks.

Fudbaleri SAD pobedili su u petak uveče u Sijetlu Australiju 2:0, u utakmici drugog kola Grupe D na Svetskom prvenstvu, čiji su domaćini zajedno sa Kanadom i Meksikom.

Selekcija SAD je prvi put posle 1930. godine vezala dve pobede na Svetskom prvenstvu.

U trećem kolu SAD će igrati protiv Turske i ekipi će biti potreban bod za osvajanje prvog mesta pred šesnaestinu finala. U slučaju da danas Turska danas ne pobedi Paragvaj, američki tim će kao prvoplasirani ići u nokaut fazu.

"Svi igrači su važni, ali naravno, Kristijan je jedan od najboljih fudbaler sveta, nadam se da će se što pre oporaviti i da će to pokazati na terenu i nadam se pomoći ekipi", dodao je selektor SAD.