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Selektor fudbalske reprezentacije Australije Toni Popović rekao je da je njegova ekipa loše odigrala prvo poluvreme utakmice protiv SAD, ali da je u nastavku bila izvanredna, uprkos porazu u drugom kolu Svetskog prvenstva.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Sijetla Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Ne znam da li je bilo zbog važnosti, ali delovali smo tromo, kao da su nam noge bile teške. Oni su bili brži, bili su moćniji, dobijali su svaki duel i kada je tako, teško je uhvatiti bilo kakav zamah, a onda smo primili dva laka gola", rekao je Popović, preneli su britanski mediji.

Fudbaleri Australije izgubili su u petak uveče od SAD 0:2, u utakmici drugog kola Grupe D na Svetskom prvenstvu.

"Mislim da je reakcija igrača u drugom poluvremenu bila izvanredna. Suočeni sa tolikom bukom protiv domaćina takmičenja, mislim da su igrači u drugom poluvremenu pokazali koliko su dobri", naveo je Popović.

Posle dva kola Australija ima tri boda, a u trećem kolu 26. juna igraće protiv Paragvaja. Prvoplasirana SAD ima šest bodova i igraće protiv Turske.