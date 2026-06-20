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Fudbalske reprezentacije Amerike i Australije ukrstile su koplja u petak uveče u okviru 2. kola Grupe B na Svetskom prvenstvu.

Amerikanci su pokazali da umeju da igraju i soker, pa su slavili sa 2:0 i obezbedili prolaz u nokaut fazu.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Sijetla Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

I dok se u američkim medijima glorifikuju igrači i selektor Poketino, deo javnosti je šokiran ponašanjem navijača Australije.

Popularni "Oziji" su pre, za vreme i posle utakmice kao deo svog navijačkog repertoara pevali pesmu kojom su vređali predsednika SAD Donalda Trampa.

Australijanci su u pesmi aludirali na veze Donalda Trampa i trgovca ljudima i seksualnog prestupnika Džefrija Epštajna.

Tramp, podsetimo, nije optužen ni za jedan zločin povezan sa Epštajnom i negirao je bilo kakvu umešanost u njegove kriminalne aktivnosti.

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