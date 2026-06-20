Slušaj vest

Kolumbija je savladala Uzbekistan sa 3:1 na stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju.

Prvo kolo Grupe K na Mundijalu, Kolumbija - Uzbekistan 2:1 Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia, Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

 Snimak pokazuje nekoliko kolumbijskih navijača koji su se nalazili u restriktivnom prostoru namenjenom osobama sa invaliditetom.

Međutim, posle pogotka ustali su iz svojih invalidskih kolica kako bi proslavili gol.

Ne propustiteFIFA WC 2026ULOŽENA ŽALBA ZBOG UTAKMICE ARGENTINE! Alžirci traže tri crvena kartona!
Mundijal 2026, Argentina, Alžir, Lionel Mesi
FIFA WC 2026SKANDAL NA MUNDIJALU! IME ZABRANJENE LEGENDE SE POJAVILO NA STADIONU: Izdao Erdogana, proglasili ga teroristom i proterali! Ovo je za Turke bolnije od ispadanja
Turska - Paragvaj
FIFA WC 2026SKANDAL TRESE MUNDIJAL: Navijači Australije brutalnom pesmom vređali Donalda Trampa! Da li će američka vlast reagovati?
Mundijal 2026, Australija, Navijači
FIFA WC 2026"NEKA VAS BOG KAZNI, A SELEKTOR DA UMRE S TIM!" Turska na nogama zbog šokantnog ispadanja sa Mundijala! Skandalozne reči novinara posle poraza od Paragvaja
Turska - Paragvaj

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir