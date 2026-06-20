Viralni video, snimljen tokom utakmice Kolumbija - Uzbekistan, izazvao je veliku debatu na društvenim mrežama.
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DETALJ SA MUNDIJALA KOJI JE PODELIO ČITAV SVET: Pogledajte šta se desilo sa navijačima kada je njihova reprezentacija postigla gol
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Kolumbija je savladala Uzbekistan sa 3:1 na stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju.
Prvo kolo Grupe K na Mundijalu, Kolumbija - Uzbekistan 2:1 Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia, Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia
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Snimak pokazuje nekoliko kolumbijskih navijača koji su se nalazili u restriktivnom prostoru namenjenom osobama sa invaliditetom.
Međutim, posle pogotka ustali su iz svojih invalidskih kolica kako bi proslavili gol.
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