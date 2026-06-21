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Loš start i remi protiv DR Konga u okviru Grupe K na Svetskom prvenstvu, razočarao je mnoge navijače Portugala.

Kristijano Ronaldo na Mundijalu 2026 Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Posebno se na meti ljutih navijača našao Kristijano Ronaldo. Navijači ne praštaju njegovu lošu igru, ali ne da su preterali već su dotakli dno.

Po završetku utakmice, portugalski fanovi su preplavili Instagram nalog pokojnog Dioga Žote komentarima. U njima traže da Žota sa neba "doda loptu Ronaldu".

Diogo Žota, Kristijano Ronaldo, Mundijal 2026
Diogo Žota, Kristijano Ronaldo, Mundijal 2026 Foto: Instagram

 U najmanju ruku, jadno i bedno, i prema Žoti koji je poginuo pre godinu dana u saobraćajnoj nesreći, ali i prema Ronaldu o čijoj karijeri ne treba trošiti previše reči.

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