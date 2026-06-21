Na Mundijalu je zabeleženo čak sedam autogolova, što ga čini jednim od najneobičnijih.
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MUNDIJAL PRETI DA OBORI NEGATIVAN REKORD: Samo jedno Svetsko prvenstvo je gore po ovom parametru! A tek je počelo
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Svetsko prvenstvo, 23. po redu, nije stiglo još ni do polovine takmičenja po grupama, a već preti da obori negativan rekord u jednom parametru.
Foto galerija iz Sijetla Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Na utakmici SAD - Australija, Burdžis je postigao autogol za vođstvo domaćina u konačnoj pobedi 2:0.
Bio je to čak sedmi autogol od početka šampionata. Time je aktuelni turnir izbio na čak drugo mesto večne liste. Ispred je samo Mundijal odigran u Rusiji 2018. godine kada smo videli 12 situacija u kojima su fudbaleri zatresli sopstvenu mrežu.
Primera radi, na prošlom Mundijalu u Kataru videli smo samo dva autogola.
S obzirom da je tek polovina takmičenja po grupama, teško je očekivati da negativan rekord ne bude oboren.
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