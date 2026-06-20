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Selektor fudbalske reprezentacije Škotske Stiv Klark rekao je da je njegova ekipa uprkos porazu bila dobra protiv Maroka i da ima još jednu šansu za plasman u nokaut fazu, zbog čega će dati sve od sebe protiv Brazila.

"Mislim da smo bili dobri. Početak je bio užasan, ali je reakcija na to bila dobra. Morali smo da izdržimo prvih pet do 10 minuta kako bismo se uopšte uključili u utakmicu. Kada smo ušli u ritam pokazali smo da možemo da napravimo probleme. Razočarani smo jer nismo napravili nijednu čistu šansu koja bi nam donela bod", rekao je Klark za radio Bi-Bi-Si (BBC) Škotska.

1/10 Vidi galeriju Škotska - Maroko, Mundijal 2026 Foto: DeFodi Images / DeFodi Images / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Fudbaleri Škotske izgubili su od Maroka 0:1, u utakmici drugog kola Grupe C na Svetskom prvenstvu. Škotska je primila gol posle 70 sekundi, kada je strelac bio Ismael Saibari.

"Ova grupa igrača, ovaj tim, godinama pokazuje ogromnu otpornost i karakter. Sada su tamo u svlačionici, utučeni i razočarani, ali dobićemo novu priliku", naveo je selektor.

Govoreći o spornim situacijama i eventualnim jedanaestercima koji nisu dosuđeni njegovoj ekipi, on je rekao da je situacija sa Džonom Mekginom bila 50-50.

"Neke sudije bi dosudile penal, neke ne bi. Ponekad bi se i VAR umešao. Pomalo sam razočaran zbog faula poslednjeg igrača odbrane nad Adamsom. Mislim da je Če Adams mogao da izađe sam pred gol. Nekog drugog dana možda bi takve odluke bile dosuđene u vašu korist", naveo je Klark.

"Ovaj tim je spreman ponovo da izađe na teren. Ovde smo da pokušamo da uradimo ono što nijedna škotska reprezentacija ranije nije uspela. Večeras smo dali sve od sebe i pokušaćemo to da ponovimo", dodao je selektor.

Posle dva kola Škotska ima tri boda u Grupi C, vode Maroko i Brazil sa po četiri, dok je Haiti bez bodova.