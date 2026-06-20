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Galarza je doneo prednost Paragvajcima u utakmici drugog kola Svetskog prvenstva preciznim udarcem sa distance.

Takav početak meča izazvao je euforiju Paragvajaca na stadionu u Santa Klari, ali i šok Turaka, kao i čuvenog Italijana Vinćenca Montele, koji je selektor Turske.

Pogledajte gol Paragvaja "iz svlačionice", najbrži od početka Svetskog prvenstva:

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir