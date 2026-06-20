Fudbaleri Paragvaja su postigli gol nekoliko sekundi nakon isteka prvog minuta utakmice protiv Turske.
KAKAV POČETAK
GOL PARAGVAJA "IZ SVLAČIONICE"! Šok na licu čuvenog fudbalera sve govori! Turska katastrofalno otvorila utakmicu, ovo je najbrži pogodak na Mundijalu!
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Galarza je doneo prednost Paragvajcima u utakmici drugog kola Svetskog prvenstva preciznim udarcem sa distance.
Takav početak meča izazvao je euforiju Paragvajaca na stadionu u Santa Klari, ali i šok Turaka, kao i čuvenog Italijana Vinćenca Montele, koji je selektor Turske.
Pogledajte gol Paragvaja "iz svlačionice", najbrži od početka Svetskog prvenstva:
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