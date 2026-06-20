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Najbolji fudbaler Paragvaja Migel Almiron je dobio direktan crveni karton usled primene novog pravila.

Naime, u nadoknadi prvog poluvremena utakmice drugog kola Svetskog prvenstva Almiron je uradio nešto što fudbaleri često praktikuju, ali je to bio njegov trenutak dekoncentracije.

Paragvajac je, nakon sukoba fudbalera na terenu, nastavio svađu, a tom prilikom je rukom prekrio usta.

Migel Almiron, crveni karton na utakmici Turska - Paragvaj Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, Richard HEATHCOTE / Getty images / Profimedia

Takav potez je strogo zabranjen, a turski reprezentativci su istog trenutka skočili i sudiji Bartonu prijavili šta se dogodilo.

Ubrzo je glavni arbitar dobio poziv od pomoćnika iz VAR sobe, a nakon kratkog gledanja snimka doneo je odluku da Almironu pokaže crveni karton.

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