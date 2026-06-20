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"Odigrali smo kompletnu utakmicu, posebno u prvom poluvremenu. U drugom delu smo kontrolisali igru. Sve u svemu, odigrali smo dobru utakmicu", rekao je Anćeloti, preneo je "ESPN".

Fudbaleri Brazila pobedili su u Filadelfiji Haiti 3:0, u utakmici drugog kola Grupe C na Svetskom prvenstvu i preuzeli prvo mesto u grupi sa četiri boda, koliko ima i drugoplasirani Maroko. Škotska je treća sa tri boda.

Haiti se prvi put od 1974. godine plasirao na Svetsko prvenstvo, a danas je postao prva reprezentacija koja je eliminisana sa turnira u SAD, Kanadi i Meksiku, pošto posle dva kola nema nijedan bod.

Anćeloti je izmenio sastav u odnosu na prvi duel protiv Maroka (1:1) i utakmicu je počeo Mateus Kunja, koji je protiv Haitija bio dvostruki strelac.

Brazil - Haiti, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

"Za ovu utakmicu pozicija Mateusa Kunje bila je prava pozicija da napravi probleme protivničkoj odbrani. Dobro se kretao, imao je loptu. On bi mogao da bude rešenje. Ali za narednu utakmicu mogao bih to da promenim", naveo je Anćeloti.

Italijanski trener rekao je da očekuje da će se Nejmar oporaviti na vreme od povrede lista za poslednju utakmicu u grupi protiv Škotske.

Nejmar je propustio utakmice protiv Maroka i Haitija jer je išao na terapije.

Anćeloti je rekao da će Nejmar samostalno trenirati, a da će u ponedeljak raditi sa ekipom i da će biti na raspolaganju za duel protiv Škotske.

Nejmar je najbolji strelac u istoriji reprezentacije Brazila sa 79 golova u 129 utakmica.

U trećem kolu 25. juna Brazil će igrati protiv Škotske, a Haiti protiv Maroka.

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir