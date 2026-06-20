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Poručio je i da je njegova ekipa pokazala da je zaslužila da igra na Svetskom prvenstvu, sa koga je eliminisana posle poraza od petostrukih svetskih prvaka.

"Ono što je pozitivno je da nismo odustajali. Moral je bio u ekipi u drugom poluvremenu. Igrači su pokazali da su zaslužili da budu ovde na Svetskom prvenstvu. Nažalost, danas smo igrali protiv Brazila. Prevelika je razlika među nama", rekao je Minje.

Brazil - Haiti, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Fudbaleri Haitija eliminisani su sa Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku, pošto su danas u drugom kolu Grupe C izgubili od Brazila 0:3.

Haiti se prvi put posle 1974. godine plasirao na Svetsko prvenstvo, na kome u prva dva kola nije osvojio bod.

Haiti će u poslednjem kolu 25. juna igrati protiv Maroka, a Brazil će igrati protiv Škotske.

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