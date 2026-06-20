Fudbalska reprezentacija Maroka je u drugom kolu Svetskog prvenstva pobedila Škotsku rezultatom 1:0.
MUNDIJAL
ŠKOTI NAPRAVILI SEBI PROBLEM! Posle ovoga idu na Brazil! Pogledajte kako je Maroko zakomplikovao situaciju
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Jedini gol na utakmici je postigao Salibari u drugom minutu.
Sada Maroko ima četiri boda pošto je u prvom kolu izgubio od Brazila, a Škotska bod manje nakon pobede nad Haitijem na otvaranju takmičenja.
Ostrvska reprezentacija se ne nalazi u najboljoj situaciji pošto će u poslednjem kolu igrati protiv Brazila.
Maroko će grupnu fazu završiti protiv Haitija i u znatno je boljoj poziciji kada je reč o borbi za prva dva mesta i direktnom plasmanu u nokaut fazu.
Škotska - Maroko, Mundijal 2026 Foto: DeFodi Images / DeFodi Images / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia
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Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Škotska - Maroko:
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