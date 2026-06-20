Slušaj vest

Jedini gol na utakmici je postigao Salibari u drugom minutu.

Sada Maroko ima četiri boda pošto je u prvom kolu izgubio od Brazila, a Škotska bod manje nakon pobede nad Haitijem na otvaranju takmičenja.

Ostrvska reprezentacija se ne nalazi u najboljoj situaciji pošto će u poslednjem kolu igrati protiv Brazila.

Maroko će grupnu fazu završiti protiv Haitija i u znatno je boljoj poziciji kada je reč o borbi za prva dva mesta i direktnom plasmanu u nokaut fazu.

Škotska - Maroko, Mundijal 2026 Foto: DeFodi Images / DeFodi Images / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Škotska - Maroko:

Ne propustiteFIFA WC 2026SELEKTOR HAITIJA POSLE PORAZA OD BRAZILA: Pokazali smo da smo zaslužili da budemo na Mundijalu
Sebastjen Minje
FIFA WC 2026ANĆELOTI ZADOVOLJAN POSLE POBEDE BRAZILA! Selektor najavio povratak Nejmara
Karlo Anćeloti
FIFA WC 2026DA LI JE OVO NAJBIZARNIJI CRVENI KARTON U ISTORIJI MUNDIJALA?! Prvi put primenjeno novo pravilo, sudiju zvali iz VAR sobe, kada je video snimak...
Migel Almiron
FIFA WC 2026DRAMA U TABORU AMERIKE! Poketino se nada da će najbolji moći da zaigra kako bi osvojili titulu na Mundijalu
Mundijal 2026, Maurisio Poketino

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir