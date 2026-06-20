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Jedini gol na utakmici je postigao Salibari u drugom minutu.

Sada Maroko ima četiri boda pošto je u prvom kolu izgubio od Brazila, a Škotska bod manje nakon pobede nad Haitijem na otvaranju takmičenja.

Ostrvska reprezentacija se ne nalazi u najboljoj situaciji pošto će u poslednjem kolu igrati protiv Brazila.

Maroko će grupnu fazu završiti protiv Haitija i u znatno je boljoj poziciji kada je reč o borbi za prva dva mesta i direktnom plasmanu u nokaut fazu.

1/10 Vidi galeriju Škotska - Maroko, Mundijal 2026 Foto: DeFodi Images / DeFodi Images / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Škotska - Maroko:

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