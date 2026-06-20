Brazilci su stigli do druge pobede na ovogodišnjem Mundijalu zahvaljujući golovima Kunje (23. i 36. minut) i Vinisijusa (48. minut).

Brazil će u trećem kolu igrati protiv Škotske i u toj utakmici će mu biti dovoljan jedan bod da obezbedi plasman u nokaut fazu sa nekog od prva dva mesta.