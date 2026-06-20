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Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi je počeo 11. juna, a u toku je drugo kolo grupne faze.

Videli smo puno zanimljivih situacija, neke lepe golove, uzbuđenja i iznenađenja.

Međutim, legendarni Uli Henes, počasni predsednik minhenskog Bajerna, imao je kritike na račun FIFA i Svetskog prvenstva.

"Po mom mišljenju, ovo Svetsko prvenstvo je fijasko za fudbal. Prosečna cena karte za finale je 2.000 dolara? Kuda idemo?", upitao je Henes i dodao:

"Uvek sam podržavao komercijalizaciju u fudbalu, ali ne u ovom ekstremnom obliku. Ne bih to podržao kupovinom karata".

1/9 Vidi galeriju Turska - Paragvaj Foto: Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Poručio je da je imao poziv prijatelja da odsedne u Floridi, ali da nije želeo da prisustvuje ovogodišnjem Mundijalu.

"Nisam imao apsolutno nikakvu želju da idem na ovo Svetsko prvenstvo. Čak i da sam hteo, izgubio bih interes zbog lokacije udaljenosti od stadiona".

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