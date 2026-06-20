Slušaj vest

Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi je počeo 11. juna, a u toku je drugo kolo grupne faze.

Videli smo puno zanimljivih situacija, neke lepe golove, uzbuđenja i iznenađenja.

Međutim, legendarni Uli Henes, počasni predsednik minhenskog Bajerna, imao je kritike na račun FIFA i Svetskog prvenstva.

"Po mom mišljenju, ovo Svetsko prvenstvo je fijasko za fudbal. Prosečna cena karte za finale je 2.000 dolara? Kuda idemo?", upitao je Henes i dodao:

"Uvek sam podržavao komercijalizaciju u fudbalu, ali ne u ovom ekstremnom obliku. Ne bih to podržao kupovinom karata".

Turska - Paragvaj Foto: Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Poručio je da je imao poziv prijatelja da odsedne u Floridi, ali da nije želeo da prisustvuje ovogodišnjem Mundijalu.

"Nisam imao apsolutno nikakvu želju da idem na ovo Svetsko prvenstvo. Čak i da sam hteo, izgubio bih interes zbog lokacije udaljenosti od stadiona".

Ne propustiteFIFA WC 2026OVAKO SE BRAZIL POIGRAO SA DEBITANTOM! Sve su završili u prvom poluvremenu! Pogledajte kako su pometlali Haiti sa terena
Mundijal 2026, Brazil, Haiti
FIFA WC 2026ŠKOTI NAPRAVILI SEBI PROBLEM! Posle ovoga idu na Brazil! Pogledajte kako je Maroko zakomplikovao situaciju
Mundijal 2026, Škotska, Maroko
FIFA WC 2026SELEKTOR HAITIJA POSLE PORAZA OD BRAZILA: Pokazali smo da smo zaslužili da budemo na Mundijalu
Sebastjen Minje
FIFA WC 2026ANĆELOTI ZADOVOLJAN POSLE POBEDE BRAZILA! Selektor najavio povratak Nejmara
Karlo Anćeloti

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir