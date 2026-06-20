Slušaj vest

Porazi od Australije i Paragvaja ostavili su Turke bez šansi da dođu barem do treće pozicije koja bi mogla da vodi do nokaut faze na prvom Mundijalu na kojem su se pojavili još od 2002. godine.

Nakon što su izgubili od južnoameričke selekcije protiv koje su čitavo drugo poluvreme imali igrača više naciji su se obratili najbolji igrači.

1/9 Vidi galeriju Turska - Paragvaj Foto: Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Hakan Čalhanoglu je poručio da je Paragvaj imao sreće.

"Trenutno je veoma teško pronaći prave reči. Došli smo dovde svojim zaslugama. U poslednje dve utakmice pokušali smo sve. Šutirali smo, napadali, ali lopta jednostavno nije htela u gol. Pokušavali smo iznova i iznova, ali nije išlo. To je jednostavno bila nesreća. Oni su iz prvog šuta postigli gol!", rekao je Čalhanoglu i dodao:

"Mlada smo ekipa i pred nama će biti još mnogo turnira. Možda je za mene ovo poslednje Svetsko prvenstvo... Svi su tužni i slomljeni. Pokušali smo, ali nije uspelo. Ipak, ovo je iskustvo za sve nas".

Istako je da ekipa može da bude ponosna.

"Treba da budemo ponosni na sebe, jer nije bilo lako doći dovde. Prošli smo dug i težak put. Nije lako prihvatiti eliminaciju, čovek to teško podnosi. Fudbal ponekad zna da bude surov. Moramo izvući pouke iz ovoga. Još jednom smo izgubili utakmicu zbog jednog jedinog šuta protivnika".

Arda Guler je izuzetno razočaran.

"Zaista nema mnogo toga što može da se kaže. Veoma smo tužni i stidimo se. Izvinjavamo se celom našem narodu!", rekao je Guler.

"Na narednim turnirima daćemo sve od sebe. I ja ću učiniti sve što mogu na svakom narednom takmičenju kako bismo ostavili ovo razočaranje iza sebe. Igramo u veoma velikim klubovima i ovo nije smelo da se dogodi. Izvinjavamo se".

Bonus video: