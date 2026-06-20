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Ekipi koju sa klupe predvodi selektor Vinćenco Montela bio je potreban barem bod da bi, uz potencijalni trijumf u poslednjem kolu, nastavio takmičenje na Mundijalu sa drugog ili trećeg mesta.

Sa druge strane, Paragvaj je odradio ozbiljan posao, a prilično se namučio da bi to uspeo.

Do gola je južnoamerička selekcija stigla već na početku drugog minuta utakmice, a u nastavku je uspela da odoli brojnim napadima Turske koja je čitavo drugo poluvreme igrala sa igračem više pošto je najbolji fudbaler Paragvaja dobio direktan crveni karton zato što je prekrio usta dok je, prilikom jednog sukoba fudbalera, pričao sa protivnikom.

1/5 Vidi galeriju Migel Almiron, crveni karton na utakmici Turska - Paragvaj Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, Richard HEATHCOTE / Getty images / Profimedia

Najbolju šansu za Tursku je imao Muldur u drugom delu prvog poluvremena. Lopta je nakon njegovog udarca glavom pogodila fudbalera Paragvaja, a zatim prečku i stativu.

Paragvajci su uspeli da izdrže do kraja, a Turci će u trećem kolu igrati "revijalni meč".

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Turska - Paragvaj:

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