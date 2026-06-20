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Pobeda Brazilaca rezultatom 3:0 ostala je u senci povrede Rafinje koji je napustio meč u prvom poluvremenu.

Napadač "karioka" je osetio bol u prednjoj loži zbog čega ga je Karlo Anćeloti zamenio i to je momentalno zabrinulo celu naciju budući da je reč o jednom od vitalnih igrača ekipe.

Za sada nema zvaničnog saopštenja iz reprezentacije Brazila o tačnom stanju Rafinje, a tamošnji i španski mediji navode da je upaljen "lažni alarm" i da povreda ipak nije teže prirode, iako je delovalo da je tako, posebno zbog činjenice da je do nje došlo bez kontakta sa protivničkim fudbalerom.

Rafinja, povreda na utakmici Brazil - Haiti Foto: Niyi Fote / imago sportfotodienst / Profimedia, Riquelve Nata/Sports Press / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton / AFP / Profimedia

"Osetio je bol u desnoj butini tokom prvog poluvremena meča protiv Haitija. Igrač je već započeo lečenje i ponovo će biti testiran. Obavestićemo vas kada budemo imali više informacija", naveo je Fudbalski savez Brazila u svom kratkom obraćanju javnosti.

O povredi saigrača je nakon utakmice pričao Vinisijus.

"Povrediti se bilo kada je uvek komplikovan momenat, zar ne? Posebno za njega koji je veoma važan igrač za nas. Mnogo je propatio od povreda tokom sezone. Nadamo se da nije ništa ozbiljno i da može da igra do kraja Svetskog prvenstva".

Rafinja je viđen kako hramlje u tunelu nakon završene utakmice.

Kurir sport/sportske.net

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