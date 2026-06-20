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Fudbalska reprezentacija Turske završila je nastup na Svetskom prvenstvu već u grupnoj fazi, nakon poraza od Paragvaja, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo među navijačima, ali i oštre reakcije tamošnje javnosti.

Iako su Turci protiv Paragvaja imali više od 30 udaraca ka golu, nisu uspeli da pronađu put do mreže, pa su na kraju teren napustili pognutih glava. Još veće razočaranje predstavlja činjenica da reprezentacija Turske na prve dve utakmice nije osvojila nijedan bod, niti je postigla gol.

Takav epilog znači da je Turska već posle dva kola ostala bez šansi za plasman u narednu fazu takmičenja, zbog čega su brojne kritike na račun selektora i igrača.

1/9 Vidi galeriju Turska - Paragvaj Foto: Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Među onima koji nisu skrivali bes našao se i poznati sportski novinar Ugur Karakulukču, koji je otvoreno doveo u pitanje izbor igrača koje je selektor Vinćenco Montela poveo na turnir.

"Postoji 7-8 igrača koji uopšte ne zaslužuju da igraju za nacionalni tim. Montela je odabrao baš te igrače. Ako trener Montela kaže da je živeo s tim i da će umreti s tim, onda neka umre s tim. Recimo, šta Kan Ajhan radi u reprezentaciji? Pozive je slao na osnovu prijateljstva", poručio je Karakulukču.

Ni bivši sudija Ahmet Čakar nije bio ništa blaži u komentarima nakon eliminacije.

"Ovakve stvari se dešavaju u fudbalu, ljubim naše igrače u oči i takve stvari. To je ono što očekujete da ću reći, zar ne? Neka vas Bog kazni! Uništili ste zadovoljstvo 85 miliona ljudi", rekao je Čakar.

Deluje da će reprezentacija Turske u narednom periodu biti pod velikim pritiskom javnosti. Navijači i mediji ne kriju razočaranje. Bilo je ovo prvo Svetsko prvenstvo za ovu zemlju još od 2002 .godine, a eliminacija bez osvojenog boda i bez postignutog gola u prva dva kola je ostavila gorak ukus među ljubiteljima fudbala.

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