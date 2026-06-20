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Fudbalska reprezentacija Turske je doživela rano ispadanje sa Mundijala. Posle poraza od Australije usledila je "nula" i protiv Paragvaja.

Turska je ostala bez šansi da se plasira u nokaut fazu već posle dve utakmice. Meč poslednjeg kola protiv domaćina SAD postao je tek formalnost.

Međutim, veliku buru u Turskoj izazvalo je nešto sasvim drugo - pojava imena Hakana Šukura na velikom semaforu stadiona Santa Klari.

Legendarni turski napadač, najbolji strelac u istoriji reprezentacije sa 51 golom u 112 utakmica, već godinama je nepoželjan u svojoj zemlji. Zbog optužbi za povezanost sa terorističkim FETO pokretom, njegovo ime je izbrisano iz turskog fudbala, a on sam živi u egzilu u Kaliforniji.

Neko je odlučio da plati 79 dolara da se pred početak utakmice na stadionu pojavi poseban pozdrav za Šukura.

Njegovo ime se nekoliko puta pojavilo na ekranu, što je izazvalo pravi potres u turskim medijima i među političarima.

"Ne znamo kako se ovo dogodilo. U šoku smo", bile su prve reakcije turskih novinara.

Šukur, koji danas zarađuje vozeći taksi, prodajući knjige i radeći u restoranu, oglasio se posle meča:

"Žao mi je. Porodica je bila na utakmici i s nestrpljenjem sam iščekivao poslednji meč. Nažalost, Turska je postala prva ekipa koja se oprostila od Svetskog prvenstva", poručio je bivši centarfor.

U Turskoj ovaj događaj već nazivaju provokacijom i organizovanom sabotažom. Ipak, činjenica je da je Hakan Šukur i dalje jedna od najvećih ikona turskog fudbala, heroj Svetskog prvenstva 2002. godine, koga političke zabrane ne mogu izbrisati iz istorije.

Životna priča Hakana Šukura

Legendarni fudbaler, Hakan Šukur, nekadašnji osvajač trećeg mesta na Svetskom prvenstvu i njegova teška životna priča godinama intrigiraju širu javnost na celom svetu.

Centarfor koji je tokom bogate karijere, igrajući za Sakarisport, Bursu, Galatasaraj, Torino, Inter, Parmu i Blekburn osvojio veliki broj trofeja, a do najvećeg, istorijskog uspeha stigao sa reprezentacijom Turske koja je 2002. godine na Mundijalu u Japanu i Južnoj Koreji osvojila treće mesto.

Nakon što je "okačio koapčke o klin" nije ostao u fudbalu i oprobao se u trenerskom poslu, već je započeo političku karijeru, a bio je deo vladajuće stranke Redžepa Tajipa Erdogana.

Upravo zbog aktuelnog predsednika Republike Turske, Šukur već godinama živi daleko od svoje zemlje.

1/7 Vidi galeriju Hakan Šukur Foto: Profimedia, Prodimedia

Njegovi problemi počeli su 2013. godine, nedugo nakon što je saopštio javnosti da je Albanac.

"Pre svega je bitno da sačuvamo jedinstvo naše zemlje. Bez obzira na kulturne i verske razlike koje postoje. Evo... ja sam Albanac, nisam Turčin, ali sam rođen ovde i poštujem ovu zemlju maksimalno", rekao je on tada.

Ubrzo nakon toga je napustio vladajuću stranku.

"Na bu­tik mo­je že­ne ba­ca­li su ka­me­nje, mo­ja de­ca su ma­l­tre­ti­ra­na na uli­ci. Mo­rao sam da odem. Čim sam oti­šao, uha­p­si­li su mi oca. U za­tvo­ru je obo­leo od ra­ka. Pu­sti­li su ga zbog to­ga, sa­da je u ku­ć­nom pri­tvo­ru. Ma­j­ka, ta­ko­đe, ima rak. Sva­ko ko ima ne­ke ve­ze sa mnom ima mno­go pro­ble­ma u ži­vo­tu".

Nakon izlaska iz Erdoganove partije podržao je Fetulaha Gulena, a protiv predsednika je javno govorio, zbog čega je praktično primoran da pobegne iz Turske.

Proglašen je za "člana naoružane terorističke grupe" 2016. godine, pretili su mu zatvorom i oduzeta mu je sva imovina, a novi život u SAD počeo je bez gotovo ičega.

U Americi je prvo služio hranu i piće u jednom restoranu, a u poslednje vreme radi kao taksista.

"Vo­zim za Uber, ta­k­si­ram. Da, i pro­da­jem knji­ge po­vre­me­no. Ne­pri­ja­te­lj sam po­gre­šne po­li­ti­ke, ko­ja nas odva­ja od za­pa­d­ne ci­vi­li­za­ci­je. Ti po­li­ti­ča­ri uči­ni­li su mno­go zlo­či­na i pla­še se svih onih ko­ji ih pod­se­ća­ju na te zlo­či­ne", re­kao je Šu­kur za ne­ma­č­ki "Bi­ld" pre nekoliko godina.

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