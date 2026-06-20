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U žalbi je navedeno da su fudbaleri Argentine morali da dobiju tri crvena kartona zbog tri oštra starta na utakmici prvog kola Svetskog prvenstva.

"Žalba se prvenstveno odnosi na Mesijev faul, za koji su se svi složili da je zaslužio crveni karton. Bilo je i dva udarca laktom igrača Argentine na Ibrahimu Mazi i Anisu Hadžu Musi, u situacijama koje su takođe bile za isključenje", navodi izvor upućen u sadržaj žalbe koju je na adresu FIFA uputio FS Alžira.

1/11 Vidi galeriju Argentina - Alžir, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Žalba je podneta dan posle utakmice.

"Ne kažemo da argentinski tim nije bio bolji, ali ne možemo ostati nemi pred nepravdom. Tri incidenta su bila sasvim jasna, a VAR nije intervenisao. Ne očekujemo da će se rezultat promeniti, ali znamo da svaku utakmicu pregleda sudijski odbor, koji zatim donosi odgovarajuće odluke", kaže isti izvor.

Alžir naredni meč igra u ponedeljak protiv Jordana u Santa Klari.

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