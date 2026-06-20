Slušaj vest

U žalbi je navedeno da su fudbaleri Argentine morali da dobiju tri crvena kartona zbog tri oštra starta na utakmici prvog kola Svetskog prvenstva.

"Žalba se prvenstveno odnosi na Mesijev faul, za koji su se svi složili da je zaslužio crveni karton. Bilo je i dva udarca laktom igrača Argentine na Ibrahimu Mazi i Anisu Hadžu Musi, u situacijama koje su takođe bile za isključenje", navodi izvor upućen u sadržaj žalbe koju je na adresu FIFA uputio FS Alžira.

Argentina - Alžir, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Žalba je podneta dan posle utakmice.

"Ne kažemo da argentinski tim nije bio bolji, ali ne možemo ostati nemi pred nepravdom. Tri incidenta su bila sasvim jasna, a VAR nije intervenisao. Ne očekujemo da će se rezultat promeniti, ali znamo da svaku utakmicu pregleda sudijski odbor, koji zatim donosi odgovarajuće odluke", kaže isti izvor.

Alžir naredni meč igra u ponedeljak protiv Jordana u Santa Klari.

Kurir sport/sportske.net

Ne propustiteFIFA WC 2026SKANDAL NA MUNDIJALU! IME ZABRANJENE LEGENDE SE POJAVILO NA STADIONU: Izdao Erdogana, proglasili ga teroristom i proterali! Ovo je za Turke bolnije od ispadanja
Turska - Paragvaj
FIFA WC 2026"NEKA VAS BOG KAZNI, A SELEKTOR DA UMRE S TIM!" Turska na nogama zbog šokantnog ispadanja sa Mundijala! Skandalozne reči novinara posle poraza od Paragvaja
Turska - Paragvaj
FIFA WC 2026CEO BRAZIL STREPI I ČEKA VESTI IZ AMERIKE! Evo šta je trenutno poznato o stanju ključnog igrača!
Rafinja
FIFA WC 2026"STIDIMO SE! NARODE, IZVINI!" Zvezde u očaju nakon neočekivane eliminacije sa Svetskog prvenstva: To je jednostavno bila nesreća
Arda Guler

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir