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Posle trijumfa nad Južnom Afrikom (2:0), Meksikanci su nadigrali i Južnu Koreju, što je izazvalo opštu euforiju na ulicama.

Koliko je atmosfera uzavrela, najbolje svedoči primer ESPN-ovog reportera Oskara Galjarda, koji je doživeo potpuni šou tokom uključenja uživo.

Meksiko - Južna Koreja Foto: Yonhap News / Newscom / Profimedia, ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Dok je analizirao nastup nacionalnog tima, odjednom ga je opkolila grupa raspamećenih navijača. U deliću sekunde su ga podigli i počeli da ga bacaju u vazduh, slaveći te dve važne pobede na startu turnira.

Iako bi većina kolega u takvom metežu prekinula javljanje, Galjardo je pokazao vrhunski profesionalizam. Nastavio je da priča u mikrofon i prenosi utiske bez sekunde pauze, trudeći se da odradi posao do kraja usred opšteg ludila koje ga je snašlo.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir