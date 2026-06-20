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Turska fudbalska reprezentacija pakuje kofere i pre vremena završava učešće na Svetskom prvenstvu 2026. godine, nakon što je doživela minimalan poraz od Paragvaja (0:1).

Ovaj krah je podigao veliku prašinu jer je Turska pre starta šampionata figurirala kao jedan od najozbiljnijih kandidata za prolaz iz grupe D. Realnost na terenu je, međutim, bila surovo drugačija, a prst se najviše upire u potpuno sterilnu i neefikasnu ofanzivnu liniju.

Turska - Paragvaj Foto: Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Podatak da su Turci u prva dva kola ispalili čak 62 udarca ka golu rivala, a da se pritom nijednom nije zatresla mreža, zvuči prosto neverovatno.

Ključ problema leži u podatku da je čak 50% tih šuteva došlo izvan šesnaesterca, što jasno pokazuje da ekipa nije imala ideju kako da izgradi iole pismeniju akciju i probije protivnički bedem.

Da je reč o istorijskoj neefikasnosti potvrđuje i napredna statistika očekivanih golova (xG). Prema ovim proračunima, Turska je na osnovu stvorenih situacija "morala" da postigne otprilike 3,5 gola. Kako je na semaforu ostala nula, ova selekcija je zvanično postala neslavni rekorder Mundijala 2026. kao tim sa najvećom negativnom razlikom između stvorenih šansi i realizacije.

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Mundijal radost Izvor: Drustvene mreže