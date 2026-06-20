Preskače meč protiv Švedske.
FIFA WC 2026
PROBLEMI ZA HOLANĐANE PRED MEČ SA ŠVEDSKOM! jedan sigurno ne igra, drugi je pod velikim znakom pitanja!
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Holandska fudbalska reprezentacija ima nekoliko sitnih problema pred meč sa Švedskom.
Možda će na stupiti bez Frenkija de Jonga, a sigurno bez Kvintena Timbera.
De Jong se sudario sa Timberom, koji je dobio potres mozga, dok se ovaj lakše povredio. Ipak, Timber sigurno neće biti u sastavu večeras za meč sa Švedskom.
"Timber, koji je ušao kao zamena u remiju 2:2 sa Japanom, ima lakši potres mozga i sigurno neće igrati protiv Švedske", rekao je selektor Holandije Ronald Kuman.
Holandija - Japan, Mundijal 2026 Foto: Craig Mercer / Alamy / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia
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Što se De Jonga tiče, još uvek je neizvesno.
"Frenki ima manje zdravstvene probleme posle sudara. Videćemo kako će biti", rekao je Kuman.
Holandija i Švedska igraju u 19 časova meč drugog kola Mundijala.
Kurir sport / Sportske.net
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