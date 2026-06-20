Slušaj vest

Francuzi su takmičenje otvorili pobedom nad Senegalom, a do trijumfa su stigli zahvaljujući odličnoj igri u drugom poluvremenu, uz asistenciju Majkla Olisea i dva gola Kilijana Mbapea.

Ipak, Dešan ne želi da njegovi izabranici uđu opušteno u duel sa Irakom.

"Da li vam Irak nešto znači? Nemojte da mislite da su mali tim, jer nisu. Uveravam vas u to. Da li znate za Boliviju? To je dobra južnoamerička reprezentacija, a Irak ju je pobedio u Meksiku. A Španija? Istina, bila je prijateljska utakmica, ali Irak je odigrao nerešeno protiv njih", rekao je Dešan u obraćanju igračima, koje je objavio Francuski fudbalski savez.

Francuski stručnjak naglasio je da ime reprezentacije ne garantuje pobedu.

"Niko od vas ne sme da pomisli da će biti lako samo zato što smo Francuska. Verovatno su tako razmišljali i neki drugi veliki timovi kada su igrali protiv reprezentacija koje su na papiru slabije od Iraka", poručio je Dešan.

Francuska - Senegal Mundijal 2026 Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

On je posebno upozorio na opasnost od čekanja da kvalitet sam po sebi donese rezultat.

"Ne želim da pomislimo da ćemo pre ili kasnije napraviti razliku samo zato što smo kvalitetniji. Mnoge velike ekipe nisu uspele na taj način i ne želim da se isto dogodi nama", dodao je selektor Francuske.

Dešan je potom analizirao i kvalitete narednog protivnika.

"Irak je dobra ekipa. Igraju jednostavno, ali veoma dobro. Koriste sistem 4-4-2, imaju dvojicu veoma snažnih napadača i nekoliko tehnički izuzetno kvalitetnih igrača. Dobro sprovode svoj plan igre i veoma su opasni u reakciji nakon osvajanja lopte. Imajte sve to na umu", zaključio je Dešan.

Ne propustiteFIFA WC 2026DEŠAN BRANI MBAPEA OD KRITIČARA: Mnogo doprinosi timu iako spolja može da deluje kao da je usmeren samo na sebe
Mundijal 2026, Didije Dešan, Kilijan Mbape, Francuska
FudbalDA SE SMRZNEŠ! Dešan objavio spisak Francuske za Mundijal!
profimedia-0978127291.jpg
FIFA WC 2026FRANCUZI POPILI ŠAMAR, DIDIJE DEŠAN JASAN: "Ovo je podsetnik da ne mislimo da smo bolji nego što jesmo!"
profimedia-0978128808.jpg
FIFA WC 2026DIDIJE DEŠAN SAOPŠTIO UŽASNE VESTI ZA FRANCUSKU: Ugo Ekitike propušta Mundijal zbog teške povrede
profimedia-0978127291.jpg
FudbalREAL MADRID DOBIJA NOVOG TRENERA? Stiže svetski šampion da zameni Arbelou...
profimedia-1082069538.jpg