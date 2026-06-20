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Francuzi su takmičenje otvorili pobedom nad Senegalom, a do trijumfa su stigli zahvaljujući odličnoj igri u drugom poluvremenu, uz asistenciju Majkla Olisea i dva gola Kilijana Mbapea.

Ipak, Dešan ne želi da njegovi izabranici uđu opušteno u duel sa Irakom.

"Da li vam Irak nešto znači? Nemojte da mislite da su mali tim, jer nisu. Uveravam vas u to. Da li znate za Boliviju? To je dobra južnoamerička reprezentacija, a Irak ju je pobedio u Meksiku. A Španija? Istina, bila je prijateljska utakmica, ali Irak je odigrao nerešeno protiv njih", rekao je Dešan u obraćanju igračima, koje je objavio Francuski fudbalski savez.

Francuski stručnjak naglasio je da ime reprezentacije ne garantuje pobedu.

"Niko od vas ne sme da pomisli da će biti lako samo zato što smo Francuska. Verovatno su tako razmišljali i neki drugi veliki timovi kada su igrali protiv reprezentacija koje su na papiru slabije od Iraka", poručio je Dešan.

1/9 Vidi galeriju Francuska - Senegal Mundijal 2026 Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

On je posebno upozorio na opasnost od čekanja da kvalitet sam po sebi donese rezultat.

"Ne želim da pomislimo da ćemo pre ili kasnije napraviti razliku samo zato što smo kvalitetniji. Mnoge velike ekipe nisu uspele na taj način i ne želim da se isto dogodi nama", dodao je selektor Francuske.

Dešan je potom analizirao i kvalitete narednog protivnika.