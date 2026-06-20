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Kapiten Fudbalske Nemačke reprezentacijeDžošua Kimih, optimističan je pred drugu utakmicu na Svetskom prvenstvu u fudbalu, raduje ga zajedništvo unutar ekipe, a pritom se kune u jedno "posebno" piće.

Poslednjih nedelja, a posebno nakon pobede protiv Kurasaoa, 31-godišnjak ima razloga za optimizam. Jer izvan terena ekipa sve više raste kao celina.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

- Raspoloženje se uvek ocenjuje pozitivnim kada se pobedi u nekoj utakmici. Ali ja sam ga pozitivno ocenio još pre prve utakmice. Nije svaki dan sve idilično, ali važno je da se svi dobro razumemo kako bismo radili na ostvarenju našeg cilja", rekao je Kimih za DW.

Reprezentacija je u međuvremenu ostvarila deset uzastopnih pobeda, što Kimihu daje osećaj da su na pravom putu:

- Mnogi stručnjaci kažu da su se nekada zajedno opijali i da je nakon toga sve bilo savršeno. Ja u to ne verujem. Verujem da, ako na terenu daš maksimum, tada možeš dodatno da ojačaš taj osećaj zajedništva - čak i ako uveče popiješ samo negaziranu vodu - rekao je Kimih.

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