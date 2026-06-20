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Prijatno iznenađenje dosadašnje Mundijala je reprezentacija SAD koja je zabeležila maksimalan učinak u prva tri kola.

Zlatan Ibrahimović Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U prvom meču su Amerikanci slavili sa 4:1 protiv Paragvaja, dok je protiv Australijanaca bilo 2:0. To je oduševilo i legendarnog Zlatana Ibrahimovića.

Naime, on je u razgovoru u studiju na kanalu "Foks" posle meča istakao da misli da SAD mogu i do samog kraja, pa čak i da osvoje trofej.

"Danas su uradili dobar posao. Iskreno, Australija nije bila nikakva pretnja. Ako niste mogli da verujete da oni mogu da osvoje to pre početka turnira, ponoviću: počnite da verujete", rekao je Ibrahimović, pa je dodao:

"Imaju celu zemlju iza sebe i kada imate takvu podršku, teško je izgubiti. Rekao sam i ranije. Ono što se desilo pre Svetskog prvenstva nije bitno. Važno je šta se sada dešava. Imaju momentum, to je ono što je potrebno. Samo treba da nastave to da pokazuju iz meča u meč."

Upitan da li SAD mogu na kraju da podignu trofej, rekao je "da", bez imalo razmišljanja.

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Mundijal radost Izvor: Drustvene mreže