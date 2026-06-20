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Gustavo Alfaro, selektor Paragvaja, nije krio zadovoljstvo nakon velike pobede svog tima nad Turskom rezultatom 1:0 na Svetskom prvenstvu.

1/9 Vidi galeriju Turska - Paragvaj Foto: Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iskusni stručnjak istakao je da je presudnu ulogu odigrao karakter njegovih fudbalera, poručivši da Paragvaj nikada ne sme da se oseća inferiorno u odnosu na bilo kog rivala.

"Možemo da igramo protiv boljih, važnijih ili prestižnijih reprezentacija i to poštujemo, ali nikada nećemo sebe smatrati autsajderima ili inferiornima u odnosu na bilo kog protivnika. Uvek ćemo dati svoj maksimum i na najbolji način predstavljati dres koji nosimo", rekao je Alfaro na konferenciji za medije.

Trijumf Paragvaja automatski je eliminisao Tursku sa turnira, dok su Amerikanci ranije tokom dana pobedom od 2:0 nad Australijom obezbedili prvo mesto u grupi.

Emotivni Alfaro priznao je da mu je bilo teško da poveruje u uspeh kada je sudija označio kraj susreta.

"Kada je utakmica završena, nisam mogao da verujem da smo pobedili. Rekao sam igračima da želim da vidim tu radost kada se pogledaju u oči, bez potrebe za bilo kakvim rečima. Želim da vidim taj borbeni duh. Čak i kada ljudi misle da smo mrtvi – nismo", poručio je selektor Paragvaja.

Paragvaj će 25. juna odigrati poslednji meč grupne faze protiv Australije, a eventualna nova pobeda mogla bi da im donese plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva.